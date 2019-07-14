البحوث الفلكية: الهزة الأرضية بالقاهرة ناتجة عن أنشطة صناعية

كتب عامر مصطفى

قال الدكتور أحمد بدوي، رئيس قسم الزلازل بالمعهد القومي للبحوث الفلكية، إن القاهرة تعرضت إلى هزتين أرضيتين خلال الساعات الماضية نتيجة أنشطة صناعية إنسانية.

وأضاف بدوى خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أنه بالأمس فى الساعة 12 صباحا بتوقيت القاهرة تم تسجيل هزة أرضية سطحية ضعيفة وليس زلازل بقوة 2.5 ريختر وشعر به المقطم والمعادي وشرق القاهرة والتجمعات.

وتابع الدكتور أحمد بدوي، رئيس قسم الزلازل بالمعهد القومي للبحوث الفلكية، أن يوم السبت الماضي في الساعة 12...