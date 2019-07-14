شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تعيد تطبيق الرقابة الأبوية OurPact من جديد لمتجر التطبيقات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سمحت شركة أبل من جديد لتطبيق الرقابة الأبوية OurPact بالعودة مرة أخرى إلى متجر التطبيقات التابع لها، وذلك بعد أن سبق وأن قامت بحظره من المتجر، حيث سمحت لمطوريه بإعادته بصيغته الأصلية ودون أى قيود عليه.

وبحسب موقع The Verge الأمريكى، تمثل هذه الخطوة نهاية لنزاع استمر لأشهر بين أبل ومجموعة متنوعة من شركات الرقابة الأبوية المتأثرة بقيود الشركة، حيث أن قيام أبل بإزالة أو منع التحديثات للعديد من هذه التطبيقات (بما فى ذلك OurPact) أثار الدهشة لدى الكثيرين.

وكانت المشكلة أن هذه التطبيقات تستخدم مجموعة من الأدوات تسمى MDM، أو الإدارة متعددة الأجهزة، والمصممة لإدارة الأجهزة فى تكنولوجيا المعلومات والبيئات المدرسية، وهو ما كان مسموحًا به فى متجر التطبيقات فى مجموعة متنوعة من التطبيقات على مستوى المؤسسة بعد تغيير قاعدة أبل، وأشار تقرير فى ذلك الوقت إلى أن حظر أبل تزامن مع طرحها الخاص لأداة الرقابة الأبوية Screen المضمنة فى iOS 12، مما يشير إلى أن دوافع Apple تنطوى على المصلحة الذاتية.

ورداً على ذلك، اتخذت أبل الخطوة غير المعتادة المتمثلة فى نشر خطاب من Phil Schiller، رئيس التسويق فى الشركة، والذى أوضح فيه أن التطبيقات "تعرض خصوصية المستخدمين وأمنهم للخطر"، وبالتالى يجب إزالتها، ثم تجمع مجموعة من مطورى تطبيقات الرقابة الأبوية (بما فى ذلك OurPact) للمطالبة بواجهة برمجة تطبيقات من أبل لتعمل تطبيقاتهم ضمن حدود iOS الجديدة، إذا كان يجب منعهم بشكل دائم من استخدام أدوات MDM الحالية.