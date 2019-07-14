كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن “Snapchat”يختبر الصفحة الرئيسية التي تشبه عروض نتفليكس

متابعة-سنيار: أعلنت “Snapchat”، عن مجموعة جديدة من “عروض المبدعين” الأصلية التي ستُبرز المؤثرين والمشاهير، بما في ذلك أرنولد شوارزنيجر، وسيرينا وليامز، وكيفن هارت.

وتختبر الشركة ميزة جديدة قد تسهّل المشاهدة، من خلال قسم مخصص للعروض ومنفصل عن صفحة Discover الرئيسية ومحتوى الناشر الآخر.

ويتم دمج عروض Snapchat في قسم اكتشاف التطبيق، من خلال الاختبار، الذي تم رصده مؤخرا بواسطة Mashable في التطبيق، ويؤدي عرض إضافي من صفحة Discover إلى إظهار قسم “عروض” مخفي.

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تبدو صفحة “العروض” الجديدة أكثر نظافة من بقية Discover، وهي تشبه ما قد تتوقعه على منصة البث، ففي الجزء العلوي، هناك عرض تمت ترقيته، يليه قائمة انتظار من العروض التي تم مشاهدتها مؤخرا والعروض التي اشتركت فيها، ويوجد أدناه شبكة من العشرات من السلسلة الأخرى التي يمكنك العثور عليها على المنصة.

أكد متحدث باسم Snapchat أن الشركة تختبر قسم “العروض”، لكنها لم تذكر ما إذا كانت ستصبح متاحة على نطاق أوسع.

من المنطقي أن تبحث Snap عن طرق جديدة لتسليط الضوء على قائمة المحتويات المتزايدة، فقد أمضت الشركة العام الماضي في الاستثمار بكثافة في العروض القصيرة القابلة للإنحسار، مع مجموعة متزايدة من Snap Originals والمسلسلات الأخرى.

هذه الاستثمارات تؤتي ثمارها، وفقا لسناب، الذي يقول إن الوقت الذي يقضيه في مشاهدة البرامج زاد أكثر من ثلاثة أضعاف خلال العام الماضي.