شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: منصة يوتيوب تطلق ميزة تعليمية جديدة.. اعرف تفاصيلها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى محاولة منه لاستهداف المراهقين، كشف تطبيق مشاركة الفيديوهات يوتيوب المملوك لجوجل، عن ميزة تعليمية جديدة تسمى "قوائم التشغيل التعليمية" أو Learning Playlists مع صفحات مقصودة مخصصة لمقاطع الفيديو التعليمية حول موضوعات مثل الرياضيات والعلوم والموسيقى واللغة، وخالية من التوصيات الحسابية.

وذكرت صحيفة The Verge الأمريكية، أن قوائم التشغيل الخالية من الاقتراحات ستحتوى على ميزات تنظيمية مثل فصول حول المفاهيم الأساسية، مرتبة من مستوى المبتدئين إلى الدروس المتقدمة لمساعدة المشاهدين على التركيز على دروسهم دون انحراف.

ولن يتم تشغيل مقاطع الفيديو، كجزء من قوائم التشغيل التعليمية، تلقائيًا فى نهاية قائمة التشغيل أيضًا، مما يقلل من فرص تنبيه المستخدمين خلال الدروس، وقال التقرير إن إزالة مقاطع الفيديو الموصى بها من قوائم التشغيل التعليمية يُظهر أن يوتيوب لا يستغل أى فرصة عندما يتعلق الأمر بالحصول على المحتوى التعليمى بشكل صحيح.

يذكر أنه فى أكتوبر 2018، أعلن موقع YouTube أنه يستثمر 20 مليون دولار لتمويل موارد للمبدعين والمؤسسات التعليمية من خلال مبادرة صندوق التعلم، وأضاف التقرير أن المنصة تخطط لبدء قوائم التشغيل مع شركاء موثوقين مثل Khan Academy و TED-Ed، واعتبارا من الآن، لا يزال غير واضح على وجه الدقة متى سيتم نشر قوائم التشغيل على المنصة.