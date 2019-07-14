شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: العلماء يحذرون: تغير المناخ يتسبب فى موت الحيتان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تغير المناخ يؤثر على الحياة البحرية بشكل كبير، وهو ما دفع العلماء للتحذير من أنه قد يؤدي إلى وفاة المزيد من الحيتان الرمادية بعد أن جرف الموج سبعة منها إلى الشاطئ في ألاسكا خلال الأسبوع الماضى وسط موجة حارة.

ووفقا لما ذكره موقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، قالت الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي (NOAA)، إنه تم العثور على سبع حيتان رمادية ميتة على شواطئ ألاسكا، وكانت آخر سلسلة حيث رفعت العدد إلى 22 في ألاسكا منذ بداية هذا العام.

وتم العثور على الحيتان، التي يصل وزنها إلى 90000 رطل وتناول حوالي 1.3 طن من الطعام في اليوم، يعانون من سوء التغذية، مما دفع بعض الباحثين إلى الافتراض بأن هناك تعطل في مصدر طعام الحيوانات، وهذا الخلل في مصدر غذاء الحوت الرمادي بسبب نقص الجليد البحري في القطب الشمالي في الصيف الماضي.

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وتعتمد الحيتان الرمادية خلال فصل الصيف على التغذية من الحياة البحرية، لكن عندما يذوب الجليد البحري ويتراجع، فيحدث خلل في شبكة الغذاء ينتج عنه عدد أقل من الطعام للحيتان الرمادية".

وأجريت فحوصات التشريح الكامل أو الجزئي على مجموعة فرعية من الحيتان النتائج الأولية في العديد من الحيتان، أظهرت أدلة على الضعف.