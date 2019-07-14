شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: صور.. طائرة بدون طيار تلتقط لأول مرة مشاهد لتفاعل أسماك القرش الأبيض معا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقطت طائرة بدون طيار عند ساحل كيب كود أول مشاهد على الإطلاق على زوج من أسماك القرش الأبيض الرائعة التى تتفاعل فى المنطقة، حيث شارك باحثون من أتلانتيك وايت اللقطات وكشفوا عن اللحظة التى يبدو أن اثنين من الحيوانات المفترسة الضخمة تتفاعل معا فى المحيط.



صورة الطائرة بدون طيار

Advertisements

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، يقول الخبراء إنه من المألوف أن تهاجم هذه القروش بعضها البعض عندما تعبر مساراتها، وفى اللقطات يمكن رؤية سمكة قرش تسبح بمفردها قبل أن تدخل أخرى إطارها، والتى اقتربت بحذر ثم بعدت مرة أخرى عند تفاعل القرش معها، وهذه هى المرة الأولى التى يتم فيها رصد سمكة قرش بيضاء تتفاعل خارج ساحل تشاتام.



صورة تفاعل القروش معا

وفسر العلماء هذا التفاعل على أنه عمل عدوانى بين المنافسين، أو قد يكون لقاء تزاوج، فاستنادًا إلى أنماط الجروح والندبات، يتضح أن هذه الأنواع من الأسماك كثيراً ما تعض بعضها البعض.