3 أدوات ذكاء اصطناعي للتنبؤ بسلوك المستهلك على الإنترنت 

ساعد تطور الذكاء الاصطناعي في ظهور العديد من التطبيقات، والأدوات التي تتنبأ بسلوك العميل على الإنترنت، مما ساعد المتاجر الإلكترونية على إيجاد طرق جديدة لاستهداف الجمهور المناسب.

لكن لفهم احتياجات العملاء وتفضيلاتهم، يتعين على المسوقين جمع ومعالجة كميات كبيرة من البيانات التي ترد إليهم من تقارير الويب، وقواعد البيانات المفتوحة، وطلبات البحث، وما إلى ذلك، وفيما سبق كانت عمليات تحليل هذه البيانات مكلفة وتستغرق وقتًا طويلًا، ولكن الآن يمكن القيام بها دون تدخل بشري تقريبًا.

يعمل عمالقة التجارة الإلكترونية على تطوير استخدام البيانات الضخمة، والتعلم العميق لسنوات، ولذلك فإن أمازون تعرف عنك الكثير مثل: العلامات التجارية المفضلة، والمنتجات الجديدة التي قد ترغب في شرائها، وذلك باستخدام أدوات ذكية مخصصة لتحليل سلوكك.

فيما يلي 3 أدوات تعتمد على الذكاء الاصطناعي لمساعدتك على فهم احتياجات العملاء وإطلاق حملات تستهدفهم بدقة:

1- أداة Xineoh:

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تستخدم Xineoh بنجاح التعلم العميق والذكاء الاصطناعي للتنبؤ بسلوك العملاء من خلال منصة ثورية استطاعت جمع مليوني دولارِِ من مستثمرين أمريكيين، وكنديين في عام 2017.

تعمل المنصة على مطابقة الأفراد مع المنتجات، والمخزون مع فرص الشراء المتاحة، والأسعار مع ميول الإنفاق لدى العملاء، والأشخاص مع أنماط الاستخدام، وكل ذلك بسرعة استثنائية، وتعمل هذه البيانات على تحسين عملية اتخاذ القرار، والسماح للمسوقين بإعداد حملات استهداف دقيقة للحصول على نتائج مبيعات أفضل.

تستخدم كل من (نتفليكس) Netflix و(أمازون) Amazon بالفعل خدمات الشركة للتنبؤ بسلوك عملائها، وتقديم توصيات دقيقة لزيادة رضا العملاء. كما تساعد Xineoh الشركات على توصيل المستخدمين بالمحتوى الذي يبحثون عنه، وهذه الميزة تجلب ملايين الدولارات للشركة.

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على الرغم من وجود العديد من الأدوات التحليلية في السوق لتلبية احتياجات الشركات الكبيرة، إلا أن عددًا قليلاً منها يمكن استخدامها من قبل الشركات المتوسطة والصغيرة. وتتوقع Xineoh سد هذه الفجوة من خلال توفير أداة سهلة الاستخدام تقوم بجمع كميات كبيرة من البيانات وتحليلها في عدة دقائق.

2- أداة Dynamic Yield:

يمكننا القول أن التسويق عبر البريد الإلكتروني يعتمد بقدر كبير على الحظ، حيث إنك لا تعرف أبدا ما يحتاجه عملائك بالضبط، بالطبع يمكنك تحليل بيانات الموقع، وسؤالهم مباشرة عن التفضيلات والاهتمامات، ولكن هذه البيانات لا تكفي للتنبؤ بسلوك العملاء، وتقديم منتج يلبي احتياجاتهم بالفعل.

تساعدك أداة Dynamic Yield في تحديد اهتمامات جمهورك المستهدف، والتنبؤ أيضًا بسلوك الشراء على المدى الطويل، وذلك عن طريق حل يعتمد على الذكاء الاصطناعي لإنشاء رسائل بريد إلكتروني مخصصة.

يحلل التطبيق الأنماط السلوكية لمجموعات المشترين المختلفة، ويقوم بإنشاء الرسائل ذات الصلة وإدراجها في قوالب البريد الإلكتروني. هذه الرسائل الشخصية أكثر فاعلية لأنها تأخذ في الاعتبار نية العملاء، كما تساعد مسؤولي المبيعات على اختيار أكثر الطرق فعالية لعرض المنتج.

تستخدم شركة Lacoste الفرنسية لتصنيع الملابس الرياضية، خدمات Dynamic Yield للحصول على أفضل خدمة عملاء، حيث يحصل عملاء الشركة على رسائل بريد إلكتروني منتظمة مع عروض خاصة تراعي احتياجاتهم وتفضيلاتهم. وبالتالي تحصل هذه الرسائل على معدل استجابة أعلى.

3- أداة Match2One:

تُظهر الدراسات الحديثة أن 82% من مستخدمي الإنترنت يشعرون بالضيق عندما يرون إعلانات عديمة الفائدة على شاشاتهم، وهذه الحقيقة تجعل الإعلانات ذات الاستهداف الدقيق شيء حتمي بالنسبة للمسوقين الذين يعملون في مجال التجارة الإلكترونية.

تمكنت Match2One من استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لحل هذه المشكلة، حيث طورت الشركة أداة تقوم بتوزيع الإعلانات بدقة على زوار المتاجر الإلكترونية الذين يحتمل أن يصبحوا عملاء. وتستخدم هذا الأداة التعلم الآلي لتحليل الأنماط السلوكية وعادات الشراء لدى الزوار.