شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: معلومات عن غاز الخردل.. استخدمته ألمانيا فى الحرب العالمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استخدمت العديد من الغازات السامة فى الحرب العالمية الأولى، وتسببت فى كوراث كبيرة، فيما يعتبر الجيش الفرنسى أول من أطلق هذه الفكرة واستخدم الغاز المسيل للدموع ضد الألمان.

وردًا على ذلك استخدمت ألمانيا أحد هذه الغازات السامة وهو "غاز الخردل"، وقد مر أمس على ذكرى استخدامه لأول مرة 101 عام.

وإليك معلومات عن غاز الخردل ومدى تأثيره:

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ماهو غاز الخردل؟



غاز الخردل أو كبريتيد الخردل، هو مركب كيميائى من ضمن المركبات العضوية التى تسمى "الثيولات"، وهى مجموعة مركبات تتألف من الكبريت مع الهيدروجين، يكون على هيئة سائل ينفذ منه بخار خطر جدًا يسبب حروق وتقرحات جلدية.

أضرار غاز الخردل:

بجانب تسببه فى الحروق والتقرحات الجلدية، فإنه يسبب للجهاز التنفسى عند استنشاقه التقيؤ والإسهال، وأضرار بالعين والأغشية المخاطية.

كذلك يعطل عمل الرئتين ويمنع وصول الدم لهم، ومن الأخطر الأمراض التى يسببها هو "السرطان" والتغيرات الوراثية، ولا يوجد له علاج.

طريقة تأثير غاز الخردل على الجسم؟



يقوم الغاز بإزالة أيون الكلوريد من خلال عملية الاستبدال النووى للجزئ، ويكون بدلًا منه أيون السلفونيوم، ويسبب هذا التفاعل منع انقسام الخلية مما يؤدى إلى موت الخلية، وإذا لم تمت فأنه يؤدى إلى إتلاف الحمض النووى والإصابة بمرض السرطان.