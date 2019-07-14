شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: نيورالينك تستعد للكشف عن تقنيات جديدة للذكاء الإصطناعى هذا الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - من الواضح أن شركة نيورالينك المختصة بالتكنولوجيا العصبية، والمملوكة لرجل الأعمال الشهير "إيلون ماسك"، قررت أن تكشف عن بعض خططها فيما يتعلق بتقنيات الذكاء الإصطناعى، وهو شىء غير معتاد للشركة، إذ تقوم الشركة بالعمل على تقنيات الذكاء الاصطناعى وآليات زرع أجهزة الكمبيوتر بالعقل البشرى.

ووفقًا لموقع " gizmodo" الأمريكى، نشر حساب الشركة تغريدة على موقع تويتر هذا الأسبوع، أعلنت فيه أنها ستستضيف حدثًا في سان فرانسيسكو يوم الثلاثاء 16 يوليو، للحديث عن بعض الأعمال التى قامت بها فى العاميين الماضيين.

وقد سبق وأن أعلنت الشركة عن تصنيع رقاقة رقمية لقراءة الأفكار تهدف لحماية البشر من الروبوتات الذكية مستقبلًا، كما أنها تسمح للبشر بالتواصل من خلال الأفكار أيضًا، وقالت الشركة إنه سيتم بث الحدث مباشرة.

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كذلك فمنذ إطلاق نيورالينك في عام 2017، كانت المعلومات المتعلقة بعملها وخططها قليلة ولا ينشر كثيرًا عنها، وقد ذكر أنه فى العام الماضى سعت الشركة أيضًا لإنشاء مختبر للحيوانات فى سان فرانسيسكو.

كما أن إيلون ماسك نفسه والمعروف بتفاعله على تويتر ومشاركة خططه والأحداث المثيرة، فإن الوضع كان مختلف بخصوص شركة نيورالينك، لكن يبدو أن الأمر سيتغير ويتم الكشف عن التفاصيل الخفية المتعلقة بزراعة الحواسب فى العقل البشرى خلال هذا الحدث الذى ستقيمه الشركة الأسبوع القادم.