كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو| “Robust”… مصباح يدوي قوي للطوارئ

متابعة-سنيار: Robust هو مصباح يدوي جديد للاستخدام في حالات الطوارئ، وهو مزود بعدد من الأدوات الأساسية التي يمكن أن تساعدك في حالات الطوارئ غير المتوقعة.

وقال مطورو المصباح: “Robust مصباح متعدد الاستخدامات 12 في 1، يوفر مزايا أدوات الطوارئ، والسلامة عند الحاجة إليها، والمتانة التي تتوقعها، وروعة القطع اليومية المفضلة لديك.”

مع توفير 12 وظيفة في جهاز واحد، تم إطلاق المصباح متعدد الاستخدامات هذا الأسبوع عبر Kickstarter بهدف جمع 10،000 دولار خلال الأسبوعين المقبلين، وتتوفر التعهدات من 69 دولارا أو ما يقرب من 55 جنيها إسترلينيا ومن المتوقع أن يبدأ الشحن في جميع أنحاء العالم خلال شهر سبتمبر 2019.