كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن بالصور| “BMW” تنقل تجربتها إلى الدراجات الكهربائية

متابعة-سنيار: نقلت BMW تجربتها المشهورة إلى تصاميم دراجاتها الجديدة، فمن الأداء الرياضي إلى التنقل الكهربائي، تستحضر عائلة الدراجات تجربة القيادة العاطفية من خلال لغة تصميم مشتركة.

في أعقاب الاتجاه المستمر للإصلاح، تتميز دراجة BMW ‘cruise bike’ بتصميم إطار نحيف من أعمال استوديو التصميم الإبداعي الذي تملكه BMW.

تأتي الدراجة بمجموعة محور shimano nexus بسبع سرعات تضمن التسارع الديناميكي.

مستوحاة من سيارات BMW M، تأتي دراجة BMW ‘M بهيكل بلون أسود غير لامع ومشارب بألوان M motorsport.

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يشتمل التصميم الخفيف الوزن على فواصل ومقاعد مصنوعة من ألياف الكربون ومجموعة shimano SLX / XT مع أحد عشر تروس، وهناك نسخة مخصصة للمبتدئين والصغار.

توفر الدراجة الإلكترونية “الهجينة النشطة” عددا كبيرا من الأميال مقابل شحنة واحدة بفضل بطارية ليثيوم أيون بقوة 600 واط. تم تصميم الدراجة “الحضرية النشطة”، خصيصا للتنقل اليومي، مع إطار نحيف وبطارية مخفية.

تتميز الدراجة القابلة للطي بآلية ذكية تمكنها من الانكماش والتخزين في أماكن صغيرة، وتوفر تصميمات “سكوتر المدينة” و “السكوتر الإلكتروني” حلولًا لتوفير المساحة أيضا.