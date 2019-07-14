الهاتفين Galaxy Note 10 و +Galaxy Note 10 يظهران في صور رسمية مسربة جديدة

فاطمة أيت طالب - دبي - حصلنا في الأونة الأخيرة على مجموعة من الصور الرسمية المسربة للهاتفين Galaxy Note 10 و +Galaxy Note 10. والآن، نحن هنا مع دفعة جديدة من الصور تستعرض لنا هذين الهاتفين من مختلف الزوايا.

هذه الدفعة الجديدة من الصور الرسمية المسربة للهاتفين Galaxy Note 10 و +Galaxy Note 10 تستعرض لنا كلا الهاتفين باللون الأسود واللون الفضي المتدرج الذي يذكرنا نوعًا ما باللون المماثل الذي أطلقت به شركة Huawei هاتفها الرائد الحالي Huawei P30 Pro في وقت سابق من هذا العام. وبالنسبة للنسخ الفضية المتدرجة اللون من الهاتفين Galaxy Note 10 و +Galaxy Note 10، فهي ستحصل على قلم S Pen أزرق اللون.

وكما أوضحت لنا التسريبات السابقة تمامًا، فهذه الصور الرسمية المسربة الجديدة تعرض لنا الهاتفين Galaxy Note 10 و +Galaxy Note 10 مع ثقب في الجزء الأوسط العلوي من الشاشة من أجل الكاميرا الأمامية وإطار نحيف جدًا في جميع الجوانب الأربعة للشاشة علمًا أن هذه الأخيرة ستكون منحنية الطرفين. وبغض النظر عن الواجهة الأمامية، فقد كشفت لنا هذه الصور الرسمية المسربة كذلك أن الهاتف Galaxy Note 10 سيضم ثلاث كاميرات بوضعية عمودية في الزاوية العلوية اليسرى يتواجد بجانبها الفلاش LED على غرار الهاتف +Galaxy Note 10 بإستثناء أن هذا الأخير سيضم كاميرا إضافية من نوع Time Of Flight.

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من ناحية أخرى، تكشف لنا عن هذه الصور الرسمية المسربة كذلك أن الهاتفين Galaxy Note 10 و +Galaxy Note 10 سيفتقران إلى مستشعر ضربات القلب، والزر الخاص بالمساعد الرقمي Bixby، ولكنها لا تؤكد لنا حقيقة ما إذا كان هذين الهاتفين سيفتقران لمنفذ السماعات 3.5mm، على الرغم من أن جميع التسريبات التي وردتنا في الفترة الماضية لمحت إلى ذلك.

وبالعودة إلى التقارير السابقة، فقد ذكرت أن الهاتف Galaxy Note 10 سيضم شاشة Dynamic AMOLED بحجم 6.4 إنش، وذاكرة داخلية بحجم 128GB، فضلا عن بطارية بسعة 4170mAh. وفي الوقت نفسه، سيتم تزويد الهاتف +Galaxy Note 10 بشاشة Dynamic AMOLED بحجم 6.8 إنش، وبذاكرة داخلية بحجم 256GB، وببطارية بسعة 4170mAh كذلك. وجدير بالذكر أنه ستكون هناك نسخة من الهاتف +Galaxy Note 10 تضم ما يصل إلى 1 تيرابايت من الذاكرة الداخلية.

ومن المتوقع أن يأتي الهاتفين Galaxy Note 10 و +Galaxy Note 10 كذلك مع المعالج Snapdragon 855 في بعض المناطق، ومع المعالج Exynos 9825 في المناطق الأخرى. وعلاوة على ذلك، فقد قيل كذلك أن الهاتفين Galaxy Note 10 و +Galaxy Note 10 سيضمان مستشعر بصمات الأصابع في الشاشة، وسيتخلصان من منفذ السماعات 3.5mm. عمومًا، سنتأكد من كل شيء عندما ستقوم شركة سامسونج بإزاحة الستار رسميًا عن الهاتفين Galaxy Note 10 و +Galaxy Note 10، وهو الأمر الذي من المقرر أن يتحقق في اليوم السابع من شهر أغسطس المقبل.