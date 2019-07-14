شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فى ذكرى وفاته.. تعرف على "جبريال ليبمان" مطور التصوير الملون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كالعادة لا تتوقف إسهامات العلماء فى حياتنا، ويجب علينا تذكر أصحاب الفضل فيما نتوصل إليه من اكتشافات واختراعات سهلت علينا الحياة وأزهرت ألوانها، ويتذكر العالم اليوم ذكرى العالم جبريال ليبمان، وهو حاصل على جائزة نوبل فى تصحيح الألوان وتطوير التصوير بدلًا من صور أبيض وأسود إلى ألوان.

حياة جبريال ليبمان:



جبريال ليبمان هو عالم فيزياء فرنسى، ولد عام 1845 وتوفى فى مثل هذا اليوم 13 يوليو عام 1921 عن عمر يناهز الـ76 عامًا، وقد درس ليبمان الفيزياء وحصل على شهادة دكتوراه بدرجة الامتياز عام 1874، أصبح استاذ فى الفيزياء بجامعة السوربون.

اكتشافات ليبمان:

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- اكتشف ليبمان مقياس الكهربية وقد تم استخدامه لأول مرة فى آلة رسم القلب.

- طور طريقة لإعادة انتاج الألوان معتمدًا على ظاهرة التدخل، ثم طور التصوير ليجلعه ملونًا.

- وفى عام 1895، قام ليبمان بتطوير وسائل معينة لقياس الوقت، من خلال استخدام تسجيل التصوير الفوتوجرافى.

- درس ليبمان مخالفات ساعات البندول من خلال اكتشافه جهاز قياس الوقت.

- ابتكر طريقة لمقارنة تذبذب البندول.

جوائزه:

حصل ليبمان على جائزة نوبل فى الفيزياء عام 1908 بسبب اسهاماته فى التصوير الملون