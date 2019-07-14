شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أمازون تطور روبوت منزليا يمكن التحكم فيه عبر الصوت.. القصة الكاملة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تطور شركة أمازون روبوت للمنزل يتلقى الأوامر الصوتية، حيث تقترب من صنع مساعد آلى بعجلات يمكن التحكم به عبر مكبرات الصوت الذكية Echo.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، تقول مصادر من أمازون، إن الشركة قد أخرجت المهندسين من مشاريع أخرى لتطوير الروبوت، مما يؤكد أنها تتطلع قريباً إلى طرح مساعد العجلة إلى السوق.

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ويتم التحكم فى الروبوت، الذى يطلق عليه "Vesta"، بواسطة مساعد الصوت أليكسا، وليس من الواضح بالضبط ما هو الغرض المقصود من الجهاز، وسيستخدم الروبوت فى رحلته العابرة حول منزل الفرد مجموعة من الكاميرات التى تستخدم رؤية الكمبيوتر للتنقل فى بيئتها.

وتمكن موظفًا فى أمازون من استدعاء الروبوت باستخدام أوامر صوتية فى عرض توضيحي، وعلى الرغم من تكثيف الجهود المبذولة لتحقيق الروبوت، فمن غير الواضح ما إذا كان فيستا ستصل إلى تشكيلة منتجات أمازون الجديدة.

كما أن أمازون تطور نسخة أكثر تطوراً من السماعة الذكية Echo قريبا بجانب الروبوت، وهو المنتج الذى يتبع نفس التصميم الأسطوانى لمنتجات Echo الأخرى، وسيأتى مزودًا بأربعة مكبرات صوت أكبر قليلاً من سابقيه.