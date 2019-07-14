كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو| “Power1″…حافظة وشاحن لـ “AirPods” و”آيفون”

متابعة-سنيار: قد يكون مستخدمو iPhone الذين يبحثون عن طريقة سهلة لشحن وحمل Apple AirPods مهتمين بتصميم حافظة جديدة تتضمن محطة شحن AirPods متكاملة، تحمل اسم Power1، والذي تم إنشاؤه بواسطة AXS Technologies.

تم تجهيز علبة شحن iPhone ببطارية تبلغ 3000 مللي أمبير في الساعة يمكنها توفير ما يصل إلى 34 ساعة من وقت التحدث لجهاز iPhone X أو XS ويمكنها شحن AirPods حتى 30 مرة إذا لزم الأمر.

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تم تزويد Power1 بمحطة حاصلة على براءة اختراع تقوم بشحن وتخزين أجهزة AirPods الخاصة بك في نظام واحد سهل الاستخدام، يشمل جيبا شفافا مع قفل مغناطيسي يحافظ على سماعاتك مرئية وآمنة ومأمونة.

يتوفر Power1 للدعم عبر Kickstarter وهي متاحة إما باللون الأسود أو الأبيض من 94 دولارا أو ما يقرب من 75 جنيها إسترلينيا مع الشحن العالمي المتوقع حدوثه خلال شهر أكتوبر 2019.