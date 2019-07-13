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شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Twitch تتصدر خدمات البث الحى خلال الربع الثانى من 2019 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير حديث أن تطبيق "Twitch " لا يزال يتصدر خدمات "البث المباشر" متفوقا على كل من YouTube Live وFacebook Gaming وMicrosoft Mixer، وعلى الرغم من انخفاضه الأول فى الساعات التى تمت مشاهدتها فى الربع الثانى من عام 2019، فإن موقع تدفق الألعاب المملوك لشركة أمازون لا يزال لديه أكبر حصة، حيث تمت زيارته أكثر من 70٪ خلال هذا الربع.
وبحسب موقع techcrunch الأمريكى، فقد قام مشاهدى Twitch ببث ما مجموعه 2.72 مليار ساعة فى الربع الثانى - أو 72.2٪ من جميع الساعات الحية التى تمت مشاهدتها - مقارنة بـ 735.54 مليون ساعة على YouTube Live بنسبة (19.5٪)، فيما حققت خدمة فيس بوك Facebook Gaming حوالى 197.76 مليون ساعة بنسبة (5.3 ٪) و112.29 مليون ساعة فقط (3 ٪) لـMixer.
وبجمعها معا، بلغ إجمالى الساعات التى تمت مشاهدتها فى جميع المنصات الأربعة 3.77 مليار فى الربع الثانى، ويكتسب Facebook Gaming قوته. أصبح الآن ثالث أكبر نظام بث مباشر، بعد اجتيازه Microsoft Mixer.
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