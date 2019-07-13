تكنولوجيا: شاومي تقدم هاتف Mi A3 لاحقاً هذا الشهر بمعالج Snapdragon 730

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة شاومي لإطلاق اثنان من الإصدارات الجديدة من هواتف A3، على أن يضم هاتف Mi A3 رقاقة معالج Snapdragon 730 بينما يأتي هاتف Mi A3 Lite برقاقة معالج Snapdragon 675.

أشارت بعض التوقعات إلى أن شاومي ستقدم سلسلة هواتف CC9 بعنوان جديد في الأسواق العالمية، إلا أن تسريبات نشرت مؤخراً عبر Ishan Agarwal أكدت على أن سلسلة هواتف Mi A3 تأتي بشكل منفصل عن سلسلة CC9 مع آداء أعلى.

تسريبات Ishan Agarwal لم تكشف عن موعد إطلاق سلسلة Mi A3، إلا أن التوقعات تشير إلى خطط شاومي للإعلان قريباً عن الإصدارات الجديدة نظراً لإطلاق Mi A2 وMi A2 lite في نفس الوقت من العام الماضي، لذا قد يتم الإعلان عن سلسلة Mi A3 لاحقاً هذا الشهر.

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ومن المقرر أن ينطلق هاتف Xiaomi MiA3 مع رقاقة معالج Snapdragon 730 بينما يأتي الإصدار الأصغر Mi A3 Lite برقاقة معالج Snapdragon 675.

من جانب أخر كشفت تسريبات أخرى جاءت عبر FCC أن هاتف MI A3 يضم مستشعر رئيسي بدقة 48 ميجا بيكسل، كما يأتي بإعدادات ثلاثية في الكاميرة الخلفية.

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