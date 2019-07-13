تكنولوجيا: اختراق منصة Bitpoint اليابانية للعملة الرقمية وسرقة 32 مليون دولار

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت شركة Remixpoint المالكة لمنصة Bitpoint اليابانية لتداول العملات الرقمية، أن المنصة فقدت حوالى 3.5 مليار ين (32 مليون دولار) من الأموال بسبب هجوم قرصنة، منها 2.5 مليار ين من تلك الخاصة بالعملاء، وقد ضمت العملات المخترقة كل من bitcoinو Bitcoin Cash وRipple.
وبحسب موقع theverge الأمريكى، فقد استجابت منصة Bitpoint بتعليق جميع الخدمات، بما فى ذلك السحب والتداول والإيداع، وتقول الشركة إنها لم تكتشف أى نشاط غير قانونى أو أموال مفقودة تؤثر على "المحافظ الباردة" وهو مصطلح يقصد به المحافظ التى لا تتصل بالإنترنت.
وتأتى مشاكل Bitpoint بعد أكثر من عام على قيام الهاكرز بربح 400 مليون دولار من Coin check، أحد أكبر بورصات العملة المشفرة فى اليابان، وتقول بلومبرج أن السلطات المالية فى البلاد أمرت البورصات باتخاذ الاحتياطات وتعزيز الضوابط الأمنية بعد تلك الأزمة، وقد تلقى العملاء رسالة بريد إلكترونى تحذرهم من أن Bitpoint ستوقف الخدمات أثناء قيامها بالتحقيق فى الأمر.
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