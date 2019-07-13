شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بعد 19 عاما من إطلاقها.. مايكروسوفت تغلق خدمة الألعاب Internet Games والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت شركة مايكروسوفت عن عزمها إغلاق خدمة ألعاب الإنترنت Microsoft Internet Games والتى أطلقتها الشركة فى عام 2000، وكانت تتيح للمستخدمين ممارسة العديد من الألعاب ضد المنافسين عبر الإنترنت.

وبحسب موقع TNW الهولندى، فكشفت الشركة أنها لن تدعم مجموعة ألعاب الإنترنت التى كانت من ضمن العناصر الأساسية لنظام ويندوز منذ 19 عامًا، والتى تعمل حاليًا على أنظمة ويندوز XP وME و7، وبحسب الشركة ستنتهى الخدمة بالنسبة لنظامى ويندوز XP وME بحلول 31 يوليو الجرى، بينما سيتم إيقاف خدمات ألعاب الإنترنت بالنسبة لنظام ويندوز 7 فى 22 يناير 2020.

وقالت الشركة فى بيان:" نحن نقدر كل الوقت والعاطفة التى وضعتها فى ألعاب مايكروسوفت على الإنترنت، ولقد كان هذا مجتمعًا رائعًا، ومع ذلك، فقد حان الوقت بالنسبة لنا، إلى جانب شركائنا فى الأجهزة والبرامج، لاستثمار مواردنا فى تقنيات حديثة حتى نتمكن من الاستمرار فى تقديم تجارب جديدة".