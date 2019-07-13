شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: العراق بلا إنترنت.. خبيرة اتصالات تكشف: الخدمة مهددة بالتوقف خلال عامين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت الخبيرة فى مجال الاتصالات والإنترنت وفاء الكريم، اليوم السبت، عن احتمال عدم تمكن العراقيين من استخدام الإنترنت خلال العامين المقبلين لأسباب تقنية.

وقالت وفاء الكريم - فى تصريحات لقناة (روسيا اليوم) الإخبارية - إن العراق ما زال يعتمد على خدمة الإنترنت اللاسلكى (الوايرليس) منذ 16 عاما، حيث لم تكن هناك بنية تحتية حينها فاضطرت الحكومة آنذاك لاعتماده كوسيلة مؤقتة، وما زالت تستخدمها حتى الآن.

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وأضافت أن أبراج البث تقل مسافة تغطيتها فى كل عام، وهذا يعنى أنها بعد عامين، لن تستطيع إيصال الخدمة بسبب كثرة الترددات فى الجو وارتفاع الطلب على الإنترنت، إضافة إلى أن الأبراج حاليا لا تستطيع تقديم خدمة ثابتة لمسافة 500 متر، ما يجعل العراق أمام خطر انتهاء الخدمة بعد عامين مهما توفرت سعات عالية.

وأشارت إلى أن هناك أكثر من 4 ملايين منزل فى العراق، باستثناء إقليم كردستان العراق، تحصل على خدماتها من 20 ألف برج، وهذا يعنى أن الطلب يتزايد والخدمة ما زالت تقدم بطرق غير متطورة، منوهة بأن العراق خلال العامين المقبلين، سوف يعانى من أزمة كبيرة فى الإنترنت ما لم يتم التحول إلى خدمة الكابل الضوئى المتطورة.

ويدور فى العراق منذ أسابيع حديث واسع عن مشاكل الإنترنت وسوء الخدمة المقدمة للمواطنين، فيما قامت مجموعة شبابية بإطلاق حملة للضغط على وزارة الاتصالات لتحسين الخدمة.