شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تتوقف عن تطوير نظارتها للواقع المعزز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير حديث أن شركة أبل توقفت عن تطوير إصدارها الخاص من نظارتها للواقع المعزز.

وبحسب موقع pocketnow التايوانى، أشارت العديد من التسريبات السابقة إلى أن أبل تسعى لإطلاق إصدار خاص بها من نظارات الواقع المعزز، إلا أن أحدث تقرير كشف أن المشروع توقف بشكل مؤقت، على أن تعود أبل فى وقت لاحق لإنهاء هذا المشروع، أو ربما تقرر التوقف التام عن تطوير نظارة الواقع المعزز.

وكان المحلل Ming Chi Kuo قد أشار فى تقرير مؤخراً أن أبل اقتربت بالفعل من مرحلة الإنتاج الضخم لإصدارها الخاص من نظارات الواقع المعزز، مشيرا إلى أنها قد تصل للمستخدمين فى 2020.