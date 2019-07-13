أفضل أجهزة تابلت لزيادة الإنتاجية والعمل من عليها

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أصبحت أجهزة التابلت جزءاً لا يتجزأ من حياتنا اليومية، هناك الكثير من الإعتماد عليها في مختلف الأعمال وجميع الفئات العمرية والمجتمعية بدايةً من إستخدام الجهاز لمشاهدة المحتوى والإستمتاع به وإنتهاءً بالعمل من عليه وكتابة التقارير والإيميلات الخاصة بالعمل مباشرةً من خلال جهاز التابلت.

مع الأسف فإن سوق أجهزة التابلت على الرغم من كونه مليء بالإختيارات إلا أن الكثير من هذه الإختيارات ضعيف بعض الشيء ولا يؤدي الغرض المطلوب منه لذا فإن هذه القائمة ستضم أفضل أجهزة تابلت يمكن الإعتماد عليها لزيادة الإنتاجية والعمل من خلالها بشكل أساسي.

قائمة أجهزة التابلت :

ستضم هذه القائمة مجموعة من متنوعة من أجهزة التابلت التي تعمل بأكثر من نظام مختلف بدايةً من نظام الأندرويد وإنتهاءً بالـ IOS وغيره من الأنظمة المختلفة

هذا الجهاز موجه بشكل أساسي للإستمتاع بالإنترنت وتصفحه والتجول فيه بعيداً عن أي عمل آخر، يقدم الجهاز بطارية بعمر يصل إلى عشر ساعات عمل متواصلة تقريباً وهو أمر مذهل مقارنةً ببعض الأجهزة الأخرى الموجودة في القائمة، لأن الجهاز قادم من تصميم أمازون نفسها فإن هذا يعني أن الجهاز يمتلك دعم كامل للمساعد الشخص Alexa الخاص بأمازون، يعتبر هذا الجهاز مثالياً كمساعد شخصي بسبب دعم ALexa له لذا يمكنك ترتيب مواعيدك وجدول أعمالك والكثير من الأمور الأخرى من خلاله .

لا يمكن أن نذكر الأجهزة اللوحية دون أن نذكر جهاز Galaxy Tab، في الواقع كانت هذه السلسلة متفوقة للغاية في الماضي وكانت تقدم أداءً مذهلاً على مختلف الجوانب والإتجاهات ولكن مع الأسف أصبحت الآن في آخر قائمة المنافسة وتفوقت عليها باقي الأجهزة، يركز الجهاز بشكل أساسي على إستخدام الإنترنت بعمر بطارية لا يقارن، حيث يقدم الجهاز 14 ساعة متواصلة من العمل.

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أحد مميزات الجهاز الأخرى هي الحجم المناسب حيث إن حجم الجهاز مناسب للغاية ويقدم مقارنةً عمل مقابل حجم مناسبة.

هذا الجهاز موجه بشكل أساسي لمن يستمتع بإستخدام الأجهزة الثنائية والرسم الإلكتروني على الكومبيوتر، حيث يأتي الجهاز مزوداً بلوحة رسم إلكتروني ويمكنه أن يدور ليصبح ب360 درجة تقريباً، الجهاز يأتي بشاشتين تقريباً حيث تصبح واحدة من الشاشتين لوحة مفاتيح يمكن الكتابة عليها والإستمتاع بها، بالطبع الجهاز يأتي بنظام ويندوز ولكن مع الأسف مواصفات الجهاز ضعيفة بعض الشيء تجعله غير مفضل للكثير من المستخدمين بالإضافة إلى سعره المرتفع.

من وجهة نظري الشخصية فإن هذا الجهاز هو الجهاز الأفضل على الإطلاق في مجال الأداء والإنتاجية وكل ما يمكن أن تحتاجه من جهاز تابلت لوحي.

هذه الأفضلية للجهاز تأتي بسبب دعم آبل المتميز لأجهزتها بالإضافة إلى الأداء العالي الذي يوفره الجهاز مع معالجه الجديد والشاشة التي لا يمكن أن تجد واحدة أفضل منها على أي جهاز تابلت لوحي موجود في السوق حالياً، عمر البطارية أيضاً ممتاز للغاية حيث يصل إلى عشر ساعات تقريباً وعندما تحصل على تحديث iPadOS الجديد ستجد أنك لا تحتاج إلى أي جهاز محمول آخر إلى جانبه .

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