تكنولوجيا: سامسونج تخطط للإعلان عن سماعة بميزة إلغاء الضوضاء في مؤتمر Note 10

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - جاء تقرير جديد من Roland Quandt أكد فيه على أن سامسونج في طريقها للإعلان عن إصدار جديد من السماعات المميزة بميزة إلغاء الضوضاء، على أن يتم الكشف عن هذا الإصدار في فعاليات مؤتمر Note 10 في 7 من أغسطس.

تستعد شركة سامسونج للكشف عن سماعة داخل الأذن وبميزة إلغاء الضوضاء خلال مؤتمر Note 10 القادم، حيث جاءت التسريبات الجديدة في تقرير نشر على تويتر من Roland Quandt.

وتشير بعض التوقعات إلى أن السماعة ستكون بين محتوى صندوق هاتف Note 10، أو ستقدم بشكل منفصل في عرض من سامسونج مع طلبات الحجز المسبق للهاتف.

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أيضاً من المقرر أن تأتي السماعات بمقبس USB C لتتوافق مع الإصدارات الجديدة من سلسلة هواتف Note 10، حيث تتميز الإصدارات الجديدة من هواتف Note 10 دون مدخل 3.5مم.

يذكر أن Quandt قد أشار أيضاً على أن سامسونج ستقدم شاحن مميز بتقنية الشحن السريع يأتي برقم EP-N5200، على أن يدعم هذا الشاحن هواتف Galaxy Note10 بقدرة 20W.

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