واجهة EMUI 10 التي تستند على نظام Android Q ستصل رسميًا يوم 9 أغسطس

فاطمة أيت طالب - دبي - ستبدأ شركة Huawei مؤتمرها السنوي للمطورين HDC في اليوم التاسع من شهر أغسطس المقبل من خلال الكشف عن أحدث نسخة من واجهة الأندرويد الخاصة بها والتي ستحمل إسم EMUI 10. من المتوقع أن يجمع هذا الحدث الذي سيمتد على مدار يومين نحو 5000 مطور من جميع أنحاء العالم في مدينة Dongguan، ويهدف إلى عرض أحدث التطورات في عالم البرمجيات من الشركة الصينية.

سيقود رئيس قسم البرمجيات الخاصة بالأجهزة الإستهلاكية في شركة Huawei، السيد Wang Chenglu الفقرة التي ستتحدث فيها الشركة الصينية عن الإصدار الجديد من واجهة EMUI. وبينما لا نعرف الكثير من واجهة EMUI 10 الجديدة، إلا أنها ستستند على نظام Android Q. ومع ذلك، تشير الشائعات إلى أن الواجهة الجديدة ستحصل على بعض التغييرات البصرية مع تغييرات طفيفة على مستوى الأيقونات وعناصر واجهة المستخدم جنبا إلى جنب مع خط جديد على مستوى النظام.

سيتم تحسين وضع تعدد المهام لتقديم تجربة أسرع وأكثر مرونة وسيعاد تصميم تطبيق الكاميرا لإضافة المزيد من الوظائف. وعلاوة على ذلك، فسوف تقوم شركة Huawei كذلك على الأرجح بالكشف عن الإصدار 4.0 من خاصية GPU Turbo لجعل تجربة اللعب على هواتفها الذكية أسرع وأكثر سلاسة، وسيتم كذلك جلب الإصدار الثاني من ARK Compiler لجعل الأجهزة تعمل على نحو سلس على مدار فترات زمنية أطول.

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من المتوقع أيضًا أن تسلط شركة Huawei بعض الضوء على نظام HongMeng OS الخاص بها في هذا المؤتمر، ولكن سيتعين علينا الإنتظار حتى اليوم التاسع من شهر أغسطس المقبل لرؤية ما لدى شركة Huawei في جعبتها.