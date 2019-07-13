ZTE تشوق لتحديث Android Q التجريبي للهاتف ZTE Axon 10 Pro

فاطمة أيت طالب - دبي - تريد شركة ZTE إعلامك بأنها تدرك أن إصدارًا جديدًا من نظام الأندرويد قادم في الطريق. نشرت الشركة الصينية صورة تشويقية في حسابها الرسمي على الشبكة الإجتماعية الصينية Weibo تقر فيها بأنها على وشك تبني نظام Android Q. وعلاوة على ذلك، فقد أكدت لنا الشركة أيضًا أنها تعمل على تحديث Android Q التجريبي للهاتف ZTE Axon 10 Pro الذي أصدرته في شهر مايو الماضي.

هذه الصورة التشويقية تأتي مع رمز للإستجابة السريعة QR Code والذي يمكنك إجراء مسح له ليتم نقلك إلى رابط يمكنك من خلاله التسجيل للحصول على المزيد من المعلومات حول تحديث Android Q التجريبي القادم للهاتف ZTE Axon 10 Pro. للآسف، هذا ينطبق فقط على الوحدات الصينية، ولكن إذا كنت تريد حقًا فعل ذلك، فألقي نظرة على رابط المصدر أدناه.

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نأمل أن تكون شركة ZTE سريعة في جلب تحديث Android Q الرسمي والمستقر إلى الهاتف ZTE Axon 10 Pro بعد فترة وجيزة من جلب النسخة النهائية من هذا الإصدار الجديد من نظام الأندرويد إلى هواتف Google Pixel. ومع ذلك، بناء على عادات شركة ZTE في الماضي، فنحن نعتقد بأنه سيتعين علينا الإنتظار لفترة طويلة نسبيًا قبل أن نرى تحديث Android Q الرسمي يشق طريقه إلى الهاتف ZTE Axon 10 Pro. يتعين علينا الإنتظار ونرى ما الذي سيحدث في نهاية المطاف، ولكن هناك شيء واحد مؤكد، وهو أن تحديث Android Q قادم إلى الهاتف ZTE Axon 10 Pro.