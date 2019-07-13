شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مواقع إلكترونية يجب على طلاب الثانوية العامة زيارتها الآن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دقائق قليلة ويتم الإعلان عن نتيجة الثانوية العامة 2019، وهى النتيجة التى ينتظرها ملايين الطلاب وأولياء الأمور فى أنحاء الجمهورية بالكامل، وفيما يلى نقدم مجموعة من المواقع الإلكترونية التى ينبغى على الطلاب زيارتها كما يلى:

موقع الخليج 365

يمكنك زيارة موقع الخليج 365 للاطلاع على النتيجة الرسمية لشهادة الثانوية العامة، إذ أن الخليج 365 هو الموقع الوحيد الذى يمتلك النتيجة الحقيقة الدقيقة لشهادة الثانوية العامة وذلك بعد فوزه بها فى فى المزايدة العلنية التى نظمتها وزارة التربية والتعليم، مؤخرا.

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الموقع الرسمى للتنسيق:

من المواقع المهمة التى ينبغى زيارتها ليقوم الطلاب بالتنسيق واختيار الكليات التى تتناسب مع مجموعة درجاتهم التى حصلوا عليها من الثانوية العامة، حيث لن يحتاج الطلاب سوى دقائق قليلة لاستكمال عملية التنسيق داخل الموقع الإلكترونى الرسمى لهذه العملية.

المواقع الرسمية للجامعات:

يمكن زيارة المواقع الرسمية لكل جامعة للتعرف على أقسامها وأبرز متطلباتها، والشروط التى ينبغى توافرها فى الطلاب حتى يتم قبولهم، فضلا عن الأقسام التى تمتلكها تلك الكليات.