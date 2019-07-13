شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: قبل دقائق من إعلان النتيجة.. هكذا ساعدت التكنولوجيا طلاب الثانوية العامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دقائق قليلة تفصلنا عن إعلان نتيجة الثانوية العامة 2019، حيث يستعد الخليج 365 بعد قليل لنشر النتيجة الرسمية لشهادة الثانوية العامة، وهو الأمر الذى سيسهل على ملايين من الطلاب فى مصر الحصول على نتيجة الثانوية العامة، خاصة وأنه فى الماضى كان الطلاب يعانون بشكل كبير للحصول على نتيجة الثانوية العامة، وفيما يلى نعرض كيف ساعدت التكنولوجيا الحديثة طلاب الثانوية العامة، وكيف سهلت عليهم الحصول على النتيجة كما يلى:

- إعلان النتيجة

كان الطلاب فى السابق يحتاجون للانتظار حتى يتم الإعلان عن النتيجة عبر التلفزيون أو الراديو، أو الذهاب إلى المدرسة للاطلاع عليها، وهو الأمر الذى يضع الطلاب والأهالى فى ضغط عصبي كبير، لكن التكنولوجيا الحديثة ساعدت من خلال المواقع الإلكترونية سواء الرسمية الخاصة بالوزارة أو الإخبارية، في مساعدة الطلاب على معرفة نتيجتهم من خلال ضغطة زر بسيطة.

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التنسيق

وعلى غرار النقطة السابقة، فقد أصبحت معرفة تنسيق الكليات أبسط من خلال المواقع الإلكترونية والإنترنت، إضافة إلى سهولة التنسيق الذى يمكن لأي طالب القيام به بكل سهولة من داخل المنزل، بدلا من الانتظار حتى تفتح الجامعات أبوابها كى يتجه إلى مكاتب التنسيق من أجل تسجيل رغباته التى يريدها، ثم الانتظار حتى يرسل مكتب التنسيق خطاب إلى منزله وهكذا.

اختيار الكليات

مما لاشك فيه أن الحصول على أراء مختلفة يساعد أي شخص في تكوين وجهة نظر كبيرة عن أي موضوع يفكر به، ولعل شبكات التواصل الإجتماعى رغم ما بها من عيوب، لكنها منحت الكثير من الشباب فرصة للحصول على بعض المناقشات البناءة والتى يمكن أن تساعد الطلاب فى اختيار كلية معينة، وذلك من خلال عرض مميزات وعيوب أي كلية بناء على الخبرات والتجارب السابقة لطلاب أخرين.