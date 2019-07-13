شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: روسيا تضع "تلسكوب" مداريا جديدا فى الفضاء والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استطاع الصاروخ الحامل "بروتون- أم" وضع مرصد الفضاء الفلكى الفيزيائى (سبيكتور-آر جى) فى المدار المحدد له حول الأرض، والذى جرى إطلاقه اليوم، من قاعدة "بايكونور" الفضائية الروسية.
وقال متحدث باسم وكالة الفضاء الروسية (روس كوسموس) - لوكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية - "جرى فصل مرصد الفضاء الفلكى الفيزيائى (سبيكتور-آر جي) عن وحدة الدفع (دى إم-03)، حيث تم وضعه فى المدار".
كانت هذه تفاصيل خبر تكنولوجيا: روسيا تضع "تلسكوب" مداريا جديدا فى الفضاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.