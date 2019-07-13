شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: روسيا تضع "تلسكوب" مداريا جديدا فى الفضاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استطاع الصاروخ الحامل "بروتون- أم" وضع مرصد الفضاء الفلكى الفيزيائى (سبيكتور-آر جى) فى المدار المحدد له حول الأرض، والذى جرى إطلاقه اليوم، من قاعدة "بايكونور" الفضائية الروسية.

وقال متحدث باسم وكالة الفضاء الروسية (روس كوسموس) - لوكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية - "جرى فصل مرصد الفضاء الفلكى الفيزيائى (سبيكتور-آر جي) عن وحدة الدفع (دى إم-03)، حيث تم وضعه فى المدار".