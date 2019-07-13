تجربة MIUI 10 لنظام أندرويد Q أصبحت متاحة الآن

النسخ التجريبية من MIUI 10 بدأت بالظهور حول أجهزة المستخدمين حيث بدأت شاومي ترسلها للهواتف والمستخدمين المشاركين في برنامج التجربة.

أصبح الآن فريق المطورين لدى شاومي يعمل بجد محاولاً تطوير النسخة وتطوعيها للعمل على جهاز Mi 9 في الصين حيث سيكون هذا الهاتف هو أول من يحصل على النسخة التجريبية لنظام MIUI 10 الجديد المبني بالكامل على Android Q.

المستخدمين الذين قاموا بالتسجيل في عملية الإختبار سيبدأون في رؤية تحديث هوائي جديد للنظام، إن لم ترى هذا التحديث الهوائي أو التنبيه له ستحتاج أن تبحث عن النسخة بنفسك وتقوم بتثبيتها بشكل يدوي من خلال جهاز كومبيوتر بنفسك.

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قام أحد مديري شاومي بنشر مجموعة من الصور للنظام من جهازه الشخصي ويبدو أن النظام سيكون مشابهاً لما رأيناه مع MIUI 9 ولكن مع وجود إختلافات بسيطة.

هذا منطقي بعض الشيء فنظام Android Q سيقوم بالتركيز بشكل كلي وكبير على خصوصية المستخدمين وإستخدام تصاريح للبرنامج بعينه وليس لأكثر من برنامج معاً.

مثل جميع نسخ الـ Beta يجب أن نحذركم أن النسخة غير مستقرة ولا تصلح للإستخدام اليومي بشكل كبير ويجب أن تثبتها فقط إن كنت ترغب في تجربة النظام وشكله.