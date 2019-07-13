تحديث جديد لتطبيق Google Translate يجلب معه الدعم لـ 60 لغة إضافية للترجمة الفورية للكاميرا

فاطمة أيت طالب - دبي - حصل تطبيق الترجمة Google Translate لمنصة الأندرويد على تحديث جديد يضيف دعمًا لمزيد من اللغات إلى ميزة الترجمة الفورية للكاميرا. ستتمكن الآن من توجيه كاميرا هاتفك الذكي وترجمة كل من اللغة العربية والهندية والماليزية والتايلاندية والفيتنامية على الفور. يمكنك العثور على القائمة الكاملة للغات المدعومة هنا.

الميزة الأنيقة الأخرى التي حصل عليها تطبيق الترجمة Google Translate هي القدرة على الترجمة بين أي من اللغات المدعومة الـ 100 في حين كان من الممكن في السابق الترجمة من وإلى اللغة الإنجليزية فقط.

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وبالإضافة إلى ذلك، تم تعديل مظهر الواجهة لتوفير تجربة أكثر دقة مع ثلاثة أوضاع بما في ذلك الترجمة الفورية والمسح الضوئي والإستيراد. وتدعي شركة جوجل أنها حسنت ميزة الترجمة الفورية مما يسمح بتقليص نسبة الأخطاء بأكثر من 50%. في الوقت الراهن، يجري إطلاق هذا التحديث على مراحل، ولكن يجب أن يصل إلى المزيد من الأجهزة في الأسابيع المقبلة.