النسخة المُعادة التصميم من Galaxy Fold تظهر في العلن، وقد يلمح ذلك لإقتراب موعد الإطلاق

فاطمة أيت طالب - دبي - كشف تقرير حديث أن شركة سامسونج أكملت إعادة تصميم هاتفها الذكي القابل للطي Galaxy Fold وأنها تستعد لإطلاق النسخة الجديدة الخالية من العيوب من الهاتف Galaxy Fold في السوق. هذا يتماشى مع تقرير جديد صدر اليوم والذي يقول بأن شركة سامسونج بدأت فعليًا عملية إختبار الهاتف Galaxy Fold في العلن.

تم رصد شخص ما يقوم بإستخدام وحدة من الهاتف Galaxy Fold في مترو بالعاصمة الهندية، نيودلهي. ويفترض أن يكون هذا الشخص أحد الموظفين في فرع شركة سامسونج بالهند. لا يمكن أن يكون أكثر من موظف في شركة سامسونج يخالف القوانين التنظيمية للشركة، ولكن قد يدل ذلك أيضًا على أنه إختبار عام لمعرفة ما إذا كان هيكل الهاتف Galaxy Fold قادر على تحمل الإستخدام اليومي.

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نحن نأمل أن تعرض لنا شركة سامسونج النسخة المُحسنة من الهاتف Galaxy Fold في الحدث الذي ستقوم فيه الشركة بإزاحة الستار رسميًا عن الهاتفين Galaxy Note 10 و +Galaxy Note 10 يوم 7 أغسطس. وفي حالة إذا كانت التوقعات صحيحة، فمن المفترض أن تقوم شركة سامسونج بإطلاق الهاتف Galaxy Fold من جديد قبل نهاية هذا العام.