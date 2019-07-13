شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعنى إيه "النجم الزومبى".. ولماذا حير علماء الفلك؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لا يتوقف الكون عند حد معين، فبقدر ماتعرف عنه، هناك أشياء عديدة تجهلها، كما أن العلماء يكتشفون باستمرار أجرام جديدة ومثيرة به، ومن تلك الاكتشافات هو "النجم الزومبى"، وقد تسبب هذا الاكتشاف فى حيرة كبيرة جدًا للعلماء، فما هو النجم الزومبى ولماذا سمى بهذا الاسم؟ وماسبب حيرة العلماء؟.. إليك الإجابة.

ماهو النجم الزومبى؟

النجم الزومبى أو الكسول هو نجم وصل لمرحلة السوبر نوفا أى المستعر الأعظم ولم يمت، وخلق وراءه بقايا بدلًا من التشتت بشكل تام فى الفضاء بعد إنفجاره، ويعتبر النجم نتيجة افتراضية لمستعر أعظم من النوع إى إكس شبه المضيئة، والتى تحدث عندما يتراكم الهيليوم على القزم الأبيض، تؤدى التفاعلات الداخلية للنجم حدوث انفجار يفقد نصف كتلة القزم الأبيض بدلًا من أن ينفجر ويتبدد بشكل كامل.

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سبب تسميته بهذا الاسم:

سمى بهذا الاسم نظرًا لأن العلماء أعتبروه حى وميت فى نفس الوقت، حيث أنه بعد انفجار النجم الذى من المفترض أن يجعله يختفى، يظل النجم موجود وقد يحدث له انفجار مرة أخرى.

لماذا حير النجم الزومبى العلماء؟

رصد علماء الفلك فى عام 2017 نجمًا لا يموت رغم حدوث انفجارات كبيرة تعتبر قاتله لهذا النوع من النجوم، لكن على غير المتوقع لم تؤثر الانفجارات به بل جعلته يزداد سطوعًا.

وكانت هذه أول مرة يرصد فيها علماء الفلك مثل هذه الظاهرة، وأعتبره العلماء أعظم نجم مستعر تم مشاهدته، حيث شوهد النجم وهو ينفجر أكثر من مرة دون تلاشيه فى المقبرة الكونية.