تكنولوجيا: اليوم.. سماء القاهرة تشهد اقتران القمر بالمشترى ورؤية واضحة لهما

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظاهرة الاقتران هى ظاهرة فلكية مهمة تساعد العلماء على تصحيح حساباتهم الفلكية، وهى تقوم على اقتراب اثنين من الأجرام السماوية، حيث يصبحان على نفس خط مسار الشمس، ويمكن مراقبتهم من جرم سماوى آخر كالأرض.
وبحسب موقع "سبيس"، تشهد سماء القاهرة اليوم ظاهرة الاقتران بين القمر والمشترى فى المساء، ويبدأ الجرمان فى الظهور بداية من الساعة 7:15 مساء، ويصلان لأعلى نقطة فى السماء فى تمام الساعة الـ9:26 مساءً، وتستمر الظاهرة حتى الساعة 1:53 بعد منتصف الليل.
ويمكن رؤية الظاهرة بالعين المجردة فى السماء بشرط التواجد فى مكان بعيد عن ضوضاء المدينة، وسيصعب رؤيتها من خلال التليسكوب.
يذكر أن هذه الظاهرة حدثت العام الماضى وظهر المشترى كنقطة مضيئة فى السماء عند رصده بالعين المجردة، ومن خلال رصده بالتليسكوب شوهد قرص الكوكب وأقماره الأربعة وهم "كاليستو، يوروبا، آيو، جانميد" حيث ظهرت هى أيضًا كنقاط مضيئة صغيرة بقرب من قرص كوكب المشترى.
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