شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مختبر فضائى صينى مأهول يعود لدخول الغلاف الجوى يوم الجمعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت السلطات الصينية، اليوم السبت، إن المختبر الفضائى الصينى المأهول تيانج أونج-2 أنهى تجاربه وسيعود لدخول الغلاف الجوى للأرض فى 19 يوليو.

وقال مكتب هندسة الرحلات الفضائية المأهولة بالصين، فى بيان، إنه من المرجح سقوط كمية صغيرة من الحطام فى المنطقة الآمنة المحددة فى مياه المحيط الهادى الجنوبى.

وكانت الصين قد أطلقت المختبر فى 15 سبتمبر عام 2016 بعد إطلاق أول مختبر فضائى صينى مأهول تيانج أونج-1.

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