تكنولوجيا: تقرير يشير إلى توقف ابل عن تطوير نظارة الواقع المعزز في الوقت الراهن

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - في تقرير نشر مؤخراً في تايوان أشير إلى أن ابل توقفت عن تطوير إصدارها الخاص من نظارات الواقع المعزز، كما أشار التقرير إلى أن ابل توقفت بشكل مؤقت عن مشروع النظارة في الوقت الحالي.

كانت التسريبات قد أشارت خلال الفترة الماضية إلى خطط ابل لإطلاق إصدار من نظارات الواقع المعزز التي بدأ تطويرها بالفعل، إلا أن تقرير جديد نشر في تايوان، أكد على أن هذا المشروع قد توقف بشكل مؤقت.

ومن المتوقع وفقاً لهذا التقرير أن تعود ابل وقت لاحق لإنهاء مشروع نظارة الواقع المعزز من جديد، أو قد تقرر عملاق التكنولوجيا ابل التوقف التام عن تطوير نظارة الواقع المعزز، نظراً لرحيل Avi Bar-Zeev رئيس قسم تطوير نظارة الواقع المعزز، والذي إشترك سابقاً في تطوير نظارة مايكروسوفت HoloLens.

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يذكر أن المحلل Ming Chi Kuo أشار في تقرير مؤخراً إلى أن ابل إقتربت بالفعل من مرحلة الإنتاج الضخم لإصدارها الخاص من نظارات الواقع المعزز، كما حدد موعد إطلاق هذ الإصدار خلال 2020، لذا مازالت الآراء والتسريبات متضاربة حول إصدار ابل القادم من نظارات الواقع المعزز، لذا نترقب تفاصيل جديدة أو إعلان رسمي من عملاق التكنولوجيا ابل.

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