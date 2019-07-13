تقرير جديد يقترح 23 أغسطس كموعد لإطلاق الهاتف Galaxy Note 10 في كوريا الجنوبية

فاطمة أيت طالب - دبي - ذكرت وكالة الأنباء Yonhap News Agency أن الهاتف Galaxy Note 10 قد يكون متاحًا في المتاجر في جميع أنحاء كوريا الجنوبية إبتداء من 23 أغسطس، على الأقل نقلاً عن مطلعين على خطط شركات الإتصالات المحلية. ومن المقرر أن يتم إزاحة الستار رسميًا عن هذا الهاتف الجديد في اليوم 7 أغسطس، بينما من المحتمل أن تبدأ شركة سامسونج بتلقي الطلبات المسبقة على هذا الهاتف في اليوم 9 أغسطس.

ووفقا للشائعات الأخرى، فسوف تقوم شركة سامسونج ببيع نسخة 5G من الهاتف Galaxy Note 10 حصرًا في كوريا الجنوبية، بينما سيحصل المستهلكين على الصعيد العالمي على نسخة 4G أيضًا. تُعزى هذه الخطوة إلى إرتفاع معدل تبني تكنولوجيا 5G في كوريا الجنوبية، فمن المتوقع أن يبلغ عدد المشتركين في شبكات 5G في كوريا الجنوبية نحو 3 إلى 4 ملايين مستخدم قبل نهاية هذا العام.

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من المتوقع أن تقوم شركة سامسونج بإطلاق نسختين مختلفتين من الهاتف Galaxy Note 10، واحدة تحمل إسم Galaxy Note 10 وتضم شاشة بحجم 6.3 إنش، في حين تحمل النسخة الأخرى إسم +Galaxy Note 10 وتضم شاشة بحجم 6.7 إنش مع العلم بأن النسخة الأولى ستكلف على الأرجح ما يعادل 1020 دولار أمريكي في كوريا الجنوبية، في حين من المتوقع أن تكلف النسخة الثانية ما يعادل 1190 دولار أمريكي. وفي وقت سابق من هذا اليوم، حصلنا على تسريب آخر لمح إلى أن Galaxy Note 10 سيكلف إبتداء من 999 يورو في أوروبا، في حين سيكلف +Galaxy Note 10 إبتداء من 1149 يورو في نفس المنطقة.