آبل بدأت الآن بشحن هواتف iPhone المصنوعة في الهند إلى البلدان الأوروبية

فاطمة أيت طالب - دبي - الصين ليست الدولة الوحيدة التي تصنع فيها آبل هواتف iPhone، فقد بدأت في إنتاج بعض طرازات الآيفون في الهند لتجنب دفع ضرائب الإستيراد. تستخدم الشركة أيضًا تلك الطاقة الإنتاجية لتلبية الطلب في المناطق الأخرى. وبحسب ما ورد، فقد شرعت شركة آبل في شحن هواتف iPhone المصنوعة في الهند إلى الأسواق الأوروبية.

قامت شركة آبل بتوقيع إتفاقية شراكة مع شركة Wistron المتخصصة في تصنيع الأجهزة للشركات الأخرى من أجل تجميع هواتف iPhone في الهند في العام 2016. لقد أصبحت الآن الشركة الأولى من الشركاء المصنعين لشركة آبل في الهند التي تقوم بتصدير هواتف iPhone المصنعة في الهند. ويضيف التقرير الذي وردنا مؤخرًا من الهند أنه يجري الآن تصدير iPhone 6S و iPhone 7 بكميات أقل من 100 آلف وحدة شهريًا. ويضيف هذا التقرير أن الصادرات إلى الأسواق الأوروبية بدأت قبل بضعة أشهر.

هناك تكهنات متزايدة الآن بأن شركة آبل ستقوم بنقل المزيد من خطوط الإنتاج إلى الهند للحد من إعتمادها على الشركات المصنعة في الصين بسبب الخلافات التجارية المستمرة بين الولايات المتحدة والصين. ومن المتوقع حتى أن تبدأ شركة آبل بتصنيع طرازات iPhone الراقية في الهند بالتعاون مع شركة فوكسكون. كما سيتم تصدير عدد كبير من هذه الوحدات إلى الأسواق الأخرى.

يقترح بعض مراقبي السوق أن زيادة خطوط الإنتاج في البلاد سيمكن الشركة أيضًا من بلوغ معدل الإنتاج المحلي المطلوب قبل فتح متاجر البيع بالتجزئة الخاصة بها في البلاد.