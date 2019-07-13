شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كم شجرة تحسن الهواء وتقلل تكاليف الصحة العامة؟..أداة حسابية جديدة هتعرفك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تم العمل على أداة تفاعلية جديدة على الإنترنت لتشجيع مبادرات زراعة الأشجار في جميع أنحاء المملكة المتحدة، والتى ستحسب مقدار التلوث الذي سيتم إزالته عن طريق زراعة الأشجار في المناطق المحلية، وكذلك حجم التوفير في تكاليف الصحة العامة فى المقابل.

التشجير

ووفقا لما ذكره موقع "phys" العلمى، فإنه نظرًا لأن مئات الآلاف من الأشجار من المقرر أن يتم زرعها في جميع أنحاء البلاد على مدار السنوات الثلاث القادمة في مخططات مدعومة من الحكومة البريطانية، فإن الأداة الجديدة ستعمل على إزالة التلوث بواسطة الغطاء النباتي، حيث تأخذ البيانات الوطنية وتجعلها ذات صلة محليًا ويمكن الوصول إليها للمجالس والمنظمات غير الحكومية والمطورين والشركات الأخرى التي تفكر في مثل هذه المبادرات.

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وتعاون العلماء في مركز علم البيئة والهيدرولوجيا (CEH) مع شركة eftec، وهي شركة استشارية رائدة في الاقتصاد البيئي، لتطوير الأداة التي توضح الكمية الحالية من الغابات في كل منطقة محلية وكم من المواد الجزيئية (PM2.5) تلوث الجو، وكذلك كم تزيل الأشجار من الهواء وما ينجم عن ذلك من وفرة في تكاليف الصحة العامة داخل تلك المنطقة على مدى 100 عام.