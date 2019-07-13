شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مركبة Starhopper التابعة لـ "سبيس إكس" تخضع لاختبار جديد الأسبوع المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سيشهد الأسبوع القادم أحدث اختبار لمركبة الفضاء Starhopper التابعة لشركة SpaceX، والتى تعتبر جزء من مشروع Starship الذى يهدف إلى إنشاء مركبة فضائية طويلة الأجل قابلة للاستعادة لنقل الركاب والبضائع إلى الفضاء، حيث تأمل شركة SpaceX أن تبدأ الإطلاقات التجارية باستخدام المركبة الفضائية بحلول عام 2021.

وبحسب موقع engadget الأمريكى، فقد خضعت Starhopper بالفعل لاختبارين سابقين فى القفزات وأظهرت أنه يمكنها الارتفاع بضع بوصات من منصة الإطلاق، والآن تم تثبيت محرك Raptor على Starhopper مرة أخرى بحيث يمكن بدء المرحلة التالية من الاختبارات، وذلك من خلال إجراء اختبار التحويم المقرر يوم الثلاثاء، 16 يوليو.

ومن المنتظر خلال الاختبار أم ترتفع مركبة Starhopper لمسافة 20 مترًا صعودًا وجانبيًا، بينما تكون مربوطة على الأرض لإبقائها فى مكانها، ونظرًا لأن المحركات "شديدة الخطورة" عندما يتم إطلاقها بنسبة تقل عن 40 %، فسيتم تشغيل المحركات بنسبة فوق 50 بالمائة للاختبار.

ويشبه اختبار التحويم اختبارات القفز التى أجريت على صاروخ Grasshopper من SpaceX قبل سنوات، عندما ارتفعت المركبة إلى ارتفاع يصل إلى 840 قدمًا فى الهواء باستخدام الإقلاع العمودى والهبوط العمودى، وقد تم تطوير نموذج Grasshopper النموذجى فى نهاية المطاف إلى صاروخ Falcon 9 القابل لإعادة الاستخدام والذى تستخدمه الشركة فى العديد من عمليات إطلاقه اليوم.