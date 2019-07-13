هاتف Honor 9x قد يصدر مع نهاية شهر يوليو بحسب آخر فيديو تشويقي

في بداية هذا الأسبوع ظهرت صور تشويقية لـ Honor 9x من خلال نائب المدير لعلامة Honor التجارية السيد George Zhao كانت تظهر الصور شكل العلبة والهاتف بشكل تلميحي وتشويقي.

واليوم نحصل على فيديو جديد تشويقي مسرب للهاتف يظهر تاريخ السلسلة بدايةً من Honor 3x وانتهاءً بأحدث فرد في العائلة، كما يشوق لموعد الإصدار في 23 يوليو الحالي أي بعد 10 أيام تقريباً ويظهر هذا التاريخ بجانب صور للعلبة الترويجية للجهاز.

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بالطبع يجب أن نأخذ هذا الفيديو – بالرغم من شكله الرسمي – بشيء من الحذر فقد يكون في النهاية تسريب خاطئ، ولكن حتى يثبت لنا خطأ الفيديو وكذبه سنفترض الصدق وأن الجهاز سيصدر في نهاية الشهر، المعلومات المتوافرة عن الجهاز حتى الآن قليلة بعض الشيء فمثلاً نعلم أن المعالج سيكون نسخة محدثة ومعدلة من Kirin 810 مع أداء كاميرا اقوى وتحسين على تركيب الكاميرا الخلفية للجهاز.

أما عن البطارية فبحسب الإشاعات ستأتي بحجم 4000 مللي أمبير وتحسين أداء رسومي من نوعية GPU Turbo 3.0 لتحسين أداء الجهاز مع الألعاب.

إن صدقت الإشاعات أيضاً فإننا قد نرى Honor 9x pro أيضاً وقد نرى السلسلة وهي تستخدم منافذ USB C أخيراً.