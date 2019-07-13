بطاقات RTX Super أصبحت متوافرة الآن مع ألعاب مجانية

بطاقات RTX Super هي أحدث ما أنتجته معامل نفيديا لتقدم أفضل أداء موجود حالياً على الساحة مع مختلف الألعاب وتقنيات تتبع الأشعة والذكاء الصناعي أيضاً.

أصبحت البطاقات متاحة الآن حول العالم من خلال جميع الوكلاء وتجار التجزئة الذين يتعاملون مع شركات الهاردوير، توفر البطاقات الجديدة أداءً أعلى يصل إلى 25% في مختلف الألعاب عن الأجيال السابقة من البطاقات.

تتوافر بطاقات RTX Super الآن من نوعين وهما الـ RTX 2070 Super و RTX 2060 Super من مختلف شركاء نفيديا ومصنعي الطرف الثالث مثل Asus و Gigabyte و Aorus و EVGA وغيرها من البطاقات والشركات.

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تصدر البطاقات مع لعبتين مجاناً وهما Control و Wolfenstein Youngblood اللذان يعملان بشكل ممتاز مع بطاقات نفيديا ويستخدمان أحدث تقنيات تتبع الأشعة التي تم إصدارها ودمجها في الألعاب بجانب البطاقات.

تصدر بطاقة RTX 2070 Super بسعر 500 دولار بينما تصدر RTX 2060 Super بسعر 400 دولار تقريباً لتصبحا أفضل بطاقتين توفران أداء مقابل السعر مع إستخدام أحدث تقنيات تتبع الأشعة من نفيديا والألعاب التي تستفيد منها بشكل كبير.

يمكنكم شراء البطاقات الجديدة من خلال تجار التجزئة الموجودين في منطقتكم بالاضافة إلى المواقع التي تبيع البطاقات مباشرةً مثل Amazon و Ebay و newegg وغيرها من المتاجر أما إن كنتم ترغبون في الحصول على نسخة Founder’s Edition فسيكون عليكم طلبها مباشرةً من نفيديا وليس خلال اي موزع آخر.