تكنولوجيا: تسريبات مصورة لساعة سامسونج الذكية Watch Active2

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة سامسونج لإطلاق إصدار جديد من الساعات الذكية خلال الفترة القادمة، ومن جديد تعود ساعة Watch Active2 في تسريبات مصورة تؤكد على خطط سامسونج لإطلاق هذا الإصدار لاحقاً هذا العام.

رصدت تسريبات مصورة جديدة يشار إلى أنها أول الصور الرسمية لساعة سامسونج الذكية القادمة Watch Active2، المتوقع الإعلان عنها خلال فعاليات مؤتمر Note 10 المقرر عقده في 7 من أغسطس، أو خلال فعاليات IFA للعام 2019.

ولا يختلف تصميم الإصدار الجديد عن الإصدار الأول للساعة الذكية Watch Active الذي كشف عنه في بداية هذا العام خلال شهر فبراير، حيث لا تأتي الساعة الذكية بإطار قابل للتدوير، كما تظهر الساعة الذكية بواجهة مميزة باللون الأسود مع رباط معصم بتصميم جلدي باللون الأسود، إلا أن التسريبات تشير إلى أن سامسونج سيكون لديها نموذج فضي وأخر ذهبي أيضاً.

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كما يأتي زر التشغل بحلقة مميزة باللون الأحمر في جانب الساعة الذكية حيث من المتوقع أن يدعم هذا الإصدار الإتصال بشبكات LTE، أيضاً أشارت التسريبات السابقة إلى أن ساعة سامسونج الجديدة ستأتي بميزة ECG لتخطيط القلب وميزة إستشعار السقوط، وهي من مميزات ساعة ابل Series 4.

أيضاً من المتوقع أن تقدم سامسونج ساعة Watch Active2 باثنان من النماذج بحجم 40 و44مم، كما يأتي نموذج بميزة دعم WiFi فقط بينما يدعم النموذج الثاني شبكات LTE أيضاً.

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