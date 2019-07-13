الهاتف Huawei Mate 20X 5G أصبح متوفرًا أخيرًا للشراء، وهو متاح الآن في الإمارات العربية المتحدة

فاطمة أيت طالب - دبي - كان من المقرر أن يصل الهاتف Huawei Mate 20X 5G إلى رفوف المتاجر في المملكة المتحدة في شهر يونيو الماضي، ولكن ذلك ما لم يحدث لأن شركات الإتصالات المحلية قررت التخلي عن خططها لبيع هذا الهاتف بعدما فرضت الحكومة الأمريكية حظرًا على الشركة الصينية.

على الرغم من هذه النكسة، أصبح Huawei Mate 20X 5G هو أول هاتف ذكي متوافق مع شبكات الجيل الخامس 5G يجري عرضه للبيع في الإمارات العربية المتحدة من خلال شركة الإتصالات المحلية Etisalat مقابل 3523 درهم إماراتي، وهو ما يعادل 960 دولار أمريكي. وبغض النظر عن الإمارات العربية المتحدة، فالهاتف Huawei Mate 20X 5G معروض كذلك الآن للطلب المسبق في إيطاليا على متجر أمازون المحلي مقابل 1099 يورو مع تحديد اليوم 22 يوليو لإطلاقه بشكل رسمي في البلاد. وعندما يتعلق الأمر بالسوق الصيني، فسوف يتم إطلاق الهاتف Huawei Mate 20X 5G هناك إبتداء من 26 يوليو.

كما يوحي إسمه، فالهاتف Huawei Mate 20X 5G الجديد يستند على الهاتف Huawei Mate 20X الذي أطلقته شركة Huawei في شهر نوفمبر الماضي. الفرق الرئيسي الملحوظ بين الإثنين بخلاف دعم شبكات الجيل الخامس 5G هو إنخفاض سعة البطارية.

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يستخدم الهاتف Huawei Mate 20X 5G المودم Huawei Balong 5000 التابع لشركة Huawei والذي رأيناه من قبل في الهاتف Huawei Mate X القابل للطي، وهو المودم الذي يتوافق بالفعل مع المعالج HiSilicon Kirin 980، ولكن هذا المودم يحتاج إلى المزيد من المساحة داخل الهاتف Huawei Mate 20X 5G، وهذا ما يفسر تقليص سعة بطارية الهاتف من 5000mAh إلى 4200mAh.

وبالنسبة لبقية مواصفات الهاتف Huawei Mate 20X 5G، فينبغي أن تكون مماثلة لمواصفات الهاتف Huawei Mate 20X الحالي، وهذا ما يعني بأنه ينبغي أن يأتي كذلك مع شاشة بحجم 7.2 إنش، ومع ذاكرة عشوائية بحجم 8GB، ومع نفس الكاميرا الخلفية الثلاثية الموجودة في الهاتف Huawei Mate 20 Pro. وفي حالة إذا كنت ترغب في معرفة المزيد حول الهاتف Huawei Mate 20X، فنحن نقترح عليك إلقاء نظرة على هذه المقالة المفصلة هنا.