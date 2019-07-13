رصد أدلة جديدة تلمح لإقتراب موعد إطلاق تلفزيون OnePlus الذكي

فاطمة أيت طالب - دبي - تتطلع شركة OnePlus للدخول إلى قطاع التلفزيونات الكبيرة من خلال إنشاء التلفاز الذكي الخاص بها. وقامت الشركة الصينية بالتشويق لقدوم تلفازها الذكي الخاص لأول مرة في شهر سبتمبر من العام الماضي، وقامت بعد ذلك بطلب مساعدة من المستخدمين للحصول على إسم لهذا التلفاز. وبعد ذلك بفترة، أكد لنا الرئيس التنفيذي لشركة OnePlus، السيد Pete Lau بأن هذا التلفاز الذكي بلغ مراحل متقدمة من عملية التطوير.

أما وقد قلنا ذلك، فقد تم اليوم رصد أداة التحكم عن بعد الخاصة بهذا التلفاز والتي تحمل الإسم الرمزي RC-001A، وهي تحصل على شهادة البلوتوث من هيئة Bluetouth SIG. أداة التحكم عن بعد هذه ستدعم البلوتوث 4.2، ولكن الشيء الأهم الذي تلمح إليه شهادة المصادقة هذه هو أننا سنسمع المزيد عن تلفاز OnePlus القادم قريبًا.

في شهر أبريل الماضي، قال السيد Pete Lau بأنه يرى أن ” أجهزة التحكم عن بعد في التلفزيونات الحالية قديمة ” ويعتقد أنه يمكن إستخدام الذكاء الإصطناعي لتقديم المعلومات ذات الصلة للمستخدمين بدلاً من ذلك. على الرغم من هذه الإدعاءات، فيبدو أنه سيتم شحن تلفاز OnePlus القادم مع أداة تحكم عن بعد. المنتج بأكمله لا يزال يمثل لغزًا كبيرًا في الوقت الراهن لأنه لم تكن هناك أي تفاصيل واضحة أو تسريبات للمواصفات.

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وبناءً على الشائعات، فيبدو أن تلفاز OnePlus القادم سيضم شاشة بدقة 4K HDR ومساعد رقمي يستند على الذكاء الإصطناعي سيكون على الأرجح Google Assistant. ومن المحتمل أن تضم أداة التحكم عن بعد هذه زرًا خاصًا لهذا المساعد الرقمي والذي سيتم إستخدامه للتحكم في واجهة المستخدم. وتشير التكهنات إلى أنه سيتم إطلاق هذا التلفاز في الهند حصريًا على متجر أمازون بهدف التنافس مع التلفزيونات الذكية Xiaomi Mi TV من شركة Xiaomi التي تزداد شعبية في جميع أنحاء البلاد.