فاطمة أيت طالب - دبي - بعد شهور متتالية، توصلت شركة Japan Display إلى اتفاق مع مجموعة Harvest Fund Management Group و Oasis Management Company على صفقة إنقاذ بقيمة 738 مليون دولار. كان من المفترض في البداية أن تشمل هذه الصفقة الشركة المصنعة للشاشات التايوانية TPK Holding، ولكنها قررت الإنسحاب بشكل مفاجئ من المفاوضات في الشهر الماضي.
الآن، ستزيد Harvest Fund Management Group استثماراتها إلى 500 مليون دولار، في حين ستساهم Oasis Management بمبلغ يتراوح بين 150 مليون دولار و 180 مليون دولار بالإضافة إلى تغطية تقلبات العملة المحتملة. قررت شركة آبل أيضًا الإنضمام إلى قائمة المستثمرين من خلال إستثمار 100 مليون دولار لمساعدة موردها طويل الأمد لشاشات LCD.
لقد كان إنتقال شركة آبل من إستخدام شاشات LCD إلى إستخدام شاشات OLED في هواتف iPhone الراقية هو السبب الذي دفع شركة Japan Display إلى حافة الإنهيار، ولكن يبدو الآن أن الشركة اليابانية مستعدة لمواصلة عملياتها. ووفقا لوكالة الأنباء رويترز، فمن المقرر إضفاء الطابع الرسمي على صفقة الإنقاذ هذه في إجتماع المساهمين التالي لشركة Japan Display والذي سيُعقد في اليوم 29 أغسطس.
كانت هذه تفاصيل خبر Japan Display تتوصل إلى صفقة لإنقاذ الشركة، وسيتم إضفاء الطابع الرسمي في أواخر أغسطس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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