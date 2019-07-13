صور واقعية تستعرض لنا تصميم وأبعاد الهاتف +Galaxy Note 10، وتؤكد إختفاء منفذ السماعات

فاطمة أيت طالب - دبي - مع إقتراب موعد الإعلان الرسمي عن الهاتف Galaxy Note 10، نقترب أكثر فأكثر من معرفة ما سيأتي من مخيم سامسونج. أحدث معلومة وردتنا اليوم من لجنة الإتصالات الفيدرالية FCC والتي نشرت صورة للهاتف +Galaxy Note 10 تعرض لنا أبعاد الهاتف والتي تبلغ 162.5 × 77.6 ملمتر. يمكننا أيضًا رؤية الشاشة المنحنية للهاتف والتي يبلغ قطرها 6.7 إنش، والكاميرا الأمامية المتواجدة في الجزء الأوسط العلوي من الشاشة.

تظهر صور أخرى الواجهة الخلفية للهاتف Galaxy Note 10 مع كاميرته الخلفية الرباعية، والقلم الإلكتروني S Pen المدسوس في الجزء السفلي من الجهاز. لسوء الحظ، لم يتم العثور على منفذ السماعات في أي مكان كما كان متوقعًا من قبل.





وبالعودة إلى التقارير السابقة، فقد ذكرت أن الهاتف Galaxy Note 10 سيضم شاشة Dynamic AMOLED بحجم 6.4 إنش، وذاكرة داخلية بحجم 128GB، فضلا عن بطارية بسعة 4170mAh. وفي الوقت نفسه، سيتم تزويد الهاتف +Galaxy Note 10 بشاشة Dynamic AMOLED بحجم 6.8 إنش، وبذاكرة داخلية بحجم 256GB، وببطارية بسعة 4170mAh كذلك. وجدير بالذكر أنه ستكون هناك نسخة من الهاتف +Galaxy Note 10 تضم ما يصل إلى 1 تيرابايت من الذاكرة الداخلية.

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ومن المتوقع أن يأتي الهاتفين Galaxy Note 10 و +Galaxy Note 10 كذلك مع المعالج Snapdragon 855 في بعض المناطق، ومع المعالج Exynos 9825 في المناطق الأخرى. وعلاوة على ذلك، فقد قيل كذلك أن الهاتفين Galaxy Note 10 و +Galaxy Note 10 سيضمان مستشعر بصمات الأصابع في الشاشة، وسيتخلصان من منفذ السماعات 3.5mm. عمومًا، سنتأكد من كل شيء عندما ستقوم شركة سامسونج بإزاحة الستار رسميًا عن الهاتفين Galaxy Note 10 و +Galaxy Note 10، وهو الأمر الذي من المقرر أن يتحقق في اليوم السابع من شهر أغسطس المقبل.