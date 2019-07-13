تطبيق ’’FaceApp‘‘ يجتاح السوشيال ميديا.. والمشاهير يدخلون تحدي العمر.. تعرف على طريقة عمل البرنامج وكيفية تحميله

كتب: ضياء السقا

اجتاح تطبيق FaceApp، والذي يعرف بـ"تحدي العمر"، مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية، وهو برنامج يستخدم تقنية الذكاء الاصطناعى لإحداث تغييرات على ملامح الوجه، والتى من بينها تقديم صورة تقريبية لهيئة الوجه بعد التقدم فى السن، أو تحويل الملامح من رجل لأنثى أو العكس.

ويستخدم التطبيق الجديد، الذكاء الاصطناعى لمعالجة الصور بطريقة تبدو واقعية جدًا، من خلال محاكاة الطريقة التى تعمل بها الشبكات العصبية من أجل تغيير شعرك أو لون بشرتك أو الخلفيات فى الصور الشخصية، وتعتمد درجة الواقعية على الصورة والألوان.

وتصدر هاشتاج "FaceApp#"، ترند مواقع التواصل الاجتماعي، وشارك به رواد السوشيال ميديا، بالإضافة إلى المشاهير سواء الفنانين، أو السياسيين أو الرياضيين.

كيف يعمل FaceApp

"FaceApp" هو تطبيق مجاني، يتم تحميله من "Google play" إذا كنت من مستخدمي نظام التشغيل "أندرويد"، أو "app store" إذا كنت من مستخدمي "آبل"

يمكنك التقاط صورة لك عن طريق البرنامج، أو اختيار غيرها من معرضك الخاص على هاتفك، وإدخالها إلى التطبيق ليقوم بمعالجتها وتحويلها للشكل المطلوب، حيث تتعدد اختيارات التطبيق ما بين التعرف على شكلك خلال التقدم في العمر، أو تحويل جنسك من رجل إلى فتاة والعكس.

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بعد ذلك اختر التأثير الذي تريده، وقم بحفظ الصورة بعد التعديل.

جانب من مشاركة المشاهير: