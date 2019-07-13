شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شاهد مستكشف المريخ يلتقى بنيزك من الكوكب الأحمر فى اختبار قبل الإطلاق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد كاميرا التصوير المقربة (CLUPI) لإطلاقها على مستكشف المريخ ExoMars التابع لوكالة الفضاء الأوروبية عام 2020، إلى مهمة على سطح المريخ، حيث أجرت اختبار لها بالتقاءها بنيزك من المريخ على الأرض.



صورة مستكشف المريخ

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ووفقا لما ذكره موقع "space" الأمريكى، فقد حصل العلماء في مركز ESTEC التابع لوكالة الفضاء الأوروبية ESA في هولندا على صخرة الفضاء من متحف التاريخ الطبيعي في برن بسويسرا لاختبار الأداة قبل ذهابها إلى سطح المريخ.

وتظهر الصورة مواجهة المستكشف لصخرة من المريخ للمرة الأولى ودقة التقاط الكاميرا للبيانات، حيث إن هذا المستكشف سيكون خطوة مهمة جدا قبل رحلة البشر إلى الكوكب الأحمر خلال الأعوام المقبلة.