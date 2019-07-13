شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مايكروسوفت تتيح لمستخدميها التخلى عن كلمات المرور لحماية ويندوز 10 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير جديد أن التحديث الرئيسى المقبل من مايكروسوفت لنظام التشغيل ويندوز 10 سيتيح للمستخدمين تفعيل ميزة الدخول إلى ويندوز 10 أو حسابات مايكروسوفت المختلفة بدون كلمات مرور، وذلك من خلال استخدام ميزة التعرف على الوجه من خلال Windows Hello أو بصمة الأصبع أو رمز PIN، حيث لن يكون هناك خيار لإدخال كلمات المرور.

وبحسب موقع The Verge الأمريكى، فتعانى كلمات المرور العديد من المشاكل الأمنية، بما فى ذلك سهولة تسريبها أو تخمينها، خاصة أن المستخدمين غالبا ما يستخدمون كلمات مرور مكررة لكافة حساباته، الأمر الذى يزيد من خطورة تسريبها خاصة مع الاختراقات الكبيرة.

وترى شركة مايكروسوفت أن رمز PIN أكثر أمانا من كلمة المرور، حتى وإن كانت عبارة عن 4 أرقام فقط، وذلك لأنه يجرى تخزينها فى جهاز المستخدم وليس عبر السيرفرات على الإنترنت، وقد حاولت شركة مايكروسوفت إقناع المستخدم بزيادة أمان توثيق هويته بكل الطرق المتاحة لها، بما فى ذلك تطبيق ميزة التحقق بخطوتين فى كل خدماتها وأطلقت تطبيق إنشاء رموز دخول Authenticator app ودعمت المفاتيح الحقيقية للدخول للأجهزة مع معيار FIDO2.