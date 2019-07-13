جوجل تستأنف إصدار النسخة التجريبية الخامسة من نظام Android Q

فاطمة أيت طالب - دبي - قامت شركة جوجل يوم أمس بإصدار النسخة التجريبية الخامسة من نظام Android Q، ولكنها قررت إيقافها بعد وقت قصير عقب مشاكل في عمليات التثبيت. ومع ذلك، فقد عادت شركة جوجل الآن لإستئناف التحديث مرة أخرى.
السبب الجذري للمشكلة غير معروف لأن شركة جوجل لا تزال تحقق في هذه المشكلة. ومع ذلك، فقد قررت الشركة إستئناف التحديث عبر الهواء لأنها ” أعادت نسبة مئوية صغيرة جدًا من الأجهزة ” مرة أخرى إلى النسخة التجريبية الرابعة من Android Q بعد فشلها في تثبيت النسخة التجريبية الخامسة وعدم إحداث أي أضرار كبيرة.
إذا واجهت هذه المشكلة على الهاتف Google Pixel الخاص بك، فقد قامت شركة جوجل بنشر خطوات تفصيلية لمساعدتك في إلتقاط تقرير الخطأ حتى يسهل عليها الوصول إلى مصدر المشكلة. يمكنك التوجه إلى رابط المصدر أدناه للحصول على التعليمات.
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